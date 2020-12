Tennis, Iga Swiatek: “Vorrei diventare una tennista regolare e rimanere nella top-10 per dieci anni” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il volto nuovo del Tennis femminile, la polacca Iga Swiatek, dopo il trionfo di quest’anno al Roland Garros sta preparando la prossima stagione, quella che potrebbe essere della consacrazione. La 19enne nativa di Varsavia ha le idee chiare sul suo futuro e sugli obiettivi che intende raggiungere nella sua carriera da Tennista. “Il mio obiettivo principale è quello di vincere tutti e quattro i tornei Grand Slam e la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. So che è molto complicato, ma mi impegnerò molto per realizzarlo“, queste le parole di una determinata Iga Swiatek in un’intervista concessa al sito della WTA. Prima dei trionfi negli Slam, però, la numero 17 del ranking WTA ha un altro traguardo da raggiungere: “Non sarebbe male essere una Tennista molto regolare e ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il volto nuovo delfemminile, la polacca Iga, dopo il trionfo di quest’anno al Roland Garros sta preparando la prossima stagione, quella che potrebbe essere della consacrazione. La 19enne nativa di Varsavia ha le idee chiare sul suo futuro e sugli obiettivi che intende raggiungeresua carriera data. “Il mio obiettivo principale è quello di vincere tutti e quattro i tornei Grand Slam e la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. So che è molto complicato, ma mi impegnerò molto per realizzarlo“, queste le parole di una determinata Igain un’intervista concessa al sito della WTA. Prima dei trionfi negli Slam, però, la numero 17 del ranking WTA ha un altro traguardo da raggiungere: “Non sarebbe male essere unata moltoe ...

Prima dei trionfi negli Slam, però, la numero 17 del ranking WTA ha un altro traguardo da raggiungere: "Non sarebbe male essere una tennista molto regolare e rimanere nella top-10 per dieci anni".

Swiatek: "Il mio obiettivo principale è vincere i quattro tornei del Grande Slam"

Lo scorso 10 ottobre, Iga Swiatek è diventata la prima giocatrice polacca( sia tra gli uomini che tra le donne) a vincere un torneo del Grande Slam. La tennista classe 2001 ha letteralmente dominato il Roland Garros.

Lo scorso 10 ottobre, Iga Swiatek è diventata la prima giocatrice polacca( sia tra gli uomini che tra le donne) a vincere un torneo del Grande Slam. La tennista classe 2001 ha letteralmente dominato il Roland Garros.