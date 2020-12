Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Valentina torna e scopre che Eva e Robert si sono lasciati! (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per quasi vent’anni sono stati un trio inseparabile. Ora, però, il sogno si è spezzato. La famiglia formata da Eva (Uta Kargel), Robert (Lorenzo Patané) e Valentina (Paulina Hobratschk) è infatti andata a pezzi. Peccato solo che Valentina non lo sappia! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la verità verrà alla luce… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia… Leggi anche: VITE IN FUGA, anticipazioni ultima puntata di lunedì 7 dicembre 2020 Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina torna al Fürstenhof Robert, Eva e Valentina, ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per quasi vent’annistati un trio inseparabile. Ora, però, il sogno si è spezzato. La famiglia formata da Eva (Uta Kargel),(Lorenzo Patané) e(Paulina Hobratschk) è infatti andata a pezzi. Peccato solo chenon lo sappia! Nelle prossime puntatedi, però, la verità verrà alla luce… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia… Leggi anche: VITE IN FUGA,ultima puntata di lunedì 7 dicembre 2020puntateal Fürstenhof, Eva e, ...

