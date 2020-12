Tartan mania | come abbinare il tartan con stile

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilè una di quelle fantasie che viene immediatamente associata al Natale, ai cenoni, alle festività in famiglia. In alternativa, viene identificato con logrunge, o ancora con il classico kilt. C’è modo però di indossare ilconanche senza doversi per forza incastrare in queste categorie. Vediamo insieme qualche spunto per voi. PantaloneMiu Miu, pullover Barrie, camicia Khaite, borsa bottega Veneta, mocassino con tacco Chloéilcon: la camicia La camicia a quadri scozzesi può essere indossata anche in città, a patto di renderla casual e di ...