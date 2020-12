Sussidi dannosi per l’ambiente, in Italia valgono 35,7 miliardi: anche nel 2020 nessun taglio. La fetta più grande a energia e trasporti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ammontano a 35,7 miliardi di euro, in Italia, i Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) per i quali, anche nel 2020, non c’è stato alcun taglio ma, anzi, ne sono stati introdotti di nuovi: 21 miliardi sono diretti (11 miliardi solo nel settore dei trasporti, seguito da quello dell’energia con 10 miliardi e dall’agricoltura con 155 milioni) mentre i Sussidi indiretti ammontano a 13 miliardi. Nonostante quello che volge al termine sia stato l’anno dell’istituzione di una ‘Commissione interministeriale per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei Sussidi ambientalmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ammontano a 35,7di euro, in, iambientalmente(Sad) per i quali,nel, non c’è stato alcunma, anzi, ne sono stati introdotti di nuovi: 21sono diretti (11solo nel settore dei, seguito da quello dell’con 10e dall’agricoltura con 155 milioni) mentre iindiretti ammontano a 13. Nonostante quello che volge al termine sia stato l’anno dell’istituzione di una ‘Commissione interministeriale per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione deiambientalmente ...

