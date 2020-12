(Di lunedì 7 dicembre 2020) Cambia il circuito ma non il risultato nellaha conquistato la vittoria in gara anche a Potenza, portando così a casa il quarto titolo nella categoria Pro . La punta di ...

motosprint : Superbike Brasil: Eric #Granado campione per la quarta volta - motosprint : #Superbike Brasil: l'ultima tappa del 2020 non sarà ad #Interlagos ?? -

Motosprint.it

La punta di diamante del movimento motociclistico brasiliano ha conquistato sul circuito di Potenza il quarto titolo nazionale Pro con una gara d'anticipo, sempre in sella alla Honda CBR1000RR ...In seguito ai tragici eventi dell'ultimo appuntamento all'Autodromo Josè Carlos Pace, la massima serie sudamericana ha deciso di disputare il round finale di campionato in un altro circuito ...