Sulle festività natalizie: “Il tampone prima del cenone? Ma neanche per sogno" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le parole dell'assessore hanno fatto molto discutere. "I ragazzi vorrebbero veramente tornare a scuola?" Lopalco: “Ragazzi non tornerebbero a scuola sapendo di non potersi abbracciare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le parole dell'assessore hanno fatto molto discutere. "I ragazzi vorrebbero veramente tornare a scuola?" Lopalco: “Ragazzi non tornerebbero a scuola sapendo di non potersi abbracciare” su Notizie.it.

GC15091963 : @Enneppi Maestro ho visto più volte i suoi concerti a Roma. Ho letto del dibattito sulle restrizioni per le prossim… - News_24it : Un’ora di sosta gratuita sulle strisce blu del centro storico per venire incontro non solo alle esigenze degli eser… - MadMax40177696 : Volevo segnalare che al mio paesino (Senise PZ) gli effetti della pandemia hanno portato a confondere la festività… - lillydessi : Stretta sulle festività natalizie Controlli, in strada 70 mila agenti - 19marino74 : RT @fattoquotidiano: I controlli a Natale sulle strade e nelle stazioni: le linee guida del Viminale per le festività. Scuola: con criticit… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle festività Covid, il premier Conte sul Natale: «Baci, abbracci e feste sono impensabili» Corriere della Sera