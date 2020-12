Sul Mes si tratta nel Movimento 5 stelle. Ma posizioni ancora lontane (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Si è tenuta una riunione dei capigruppo M5s che si sono trovati con i presidenti di commissione e con il capo di gabinetto del presidente Giuseppe Conte in una call protrattasi fino al tardo pomeriggio. Sul Mes si lavora a una mediazione che dovrebbe essere quella di subordinare il via libera alla riforma del Fondo Salva Stati al rispetto della logica di pacchetto delle altre misure in Ue. Le posizioni, comunque, all'interno del Movimento, si apprende, restano distanti. C'è infatti ancora chi pensa di presentare un'alternativa alla risoluzione di maggioranza che depositata dopo le comunicazioni del premier, Giuseppe Conte, mercoledì, e che ritiene di non dover firmare soltanto una parte dell'intero pacchetto di misure. La nuova linea, dettata dai vertici del M5s, è sottolineare che la riforma è cosa ben ... Leggi su agi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Si è tenuta una riunione dei capigruppo M5s che si sono trovati con i presidenti di commissione e con il capo di gabinetto del presidente Giuseppe Conte in una call prosi fino al tardo pomeriggio. Sul Mes si lavora a una mediazione che dovrebbe essere quella di subordinare il via libera alla riforma del Fondo Salva Stati al rispetto della logica di pacchetto delle altre misure in Ue. Le, comunque, all'interno del, si apprende, restano distanti. C'è infattichi pensa di presentare un'alternativa alla risoluzione di maggioranza che depositata dopo le comunicazioni del premier, Giuseppe Conte, mercoledì, e che ritiene di non dover firmare soltanto una parte dell'intero pacchetto di misure. La nuova linea, dettata dai vertici del M5s, è sottolineare che la riforma è cosa ben ...

