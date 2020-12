Stragi Isis in Europa | l’analisi e la mappatura

Leggi su leurispes

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ho analizzato e classificato tutte ledell’inoccidentale tra il 2015 e il 2020, individuando tre categorie di attacchi. Alla prima categoria appartengono gli attentati organizzati dai vertici dell’. Nella seconda categoria, invece, ricadono gli attentati delle “cellule autonome”, vale a dire gruppi di amici o parenti (cellule) che uccidono in nome dell’, ma senza contatti con l’organizzazione (autonome). Alla terza categoria, infine, appartengono gli attentati dei lupi solitari, che ho suddiviso ulteriormente in “lupi solitari addestrati” e in “lupi solitari non addestrati”. Questa classificazione pone gli attentati in ordine decrescente di letalità. Con pochissime eccezioni, gli attentati di primo tipo sono più devastanti degli attentati di secondo tipo che, a loro volta, ...