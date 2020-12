Stipendio Fabio Aru | quanto guadagna alla Qhubeka-Assos? Salario ridimensionato | ma i bonus…

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Qualche giorno faAru ha firmato un contratto con laper la stagione 2021. Si tratterà di una vera e propria ultima spiaggia per il Cavaliere dei Quattro Mori, desideroso di ritrovare quelle sensazioni ormai smarrite da troppo tempo. Di fatto il 30enne nativo di San Gavino Monreale ha ottenuto i migliori risultati della carriera con la maglia dell’Astana, dove veniva coccolato quasi come un figlio dal ds Giuseppe Martinelli. Con la compagine kazaka vinse una Vuelta ed ottenne due podi al Giro d’Italia, nonché una quinta piazza al Tour de France 2017, quando vestì anche la maglia gi. La carriera di Aru sembra essersi arrestata proprio quell’anno, perché il successivo triennio con la UAE Emirates non ha portato alcun risultato degno di nota, se non ritiri, problemi fisici, operazioni e delusioni ...