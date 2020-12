Stazioni ferroviarie | due arresti e 19 indagati dopo controlli

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Due arrestati, 19, 6.674 persone controllate. 495 le pattuglie impegnate in stazione, 48 a bordo di 126 treni e 11 le contravvenzioni amministrative elevate di cui 3 al regolamento di Polizia Ferroviaria questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale. In particolare il 30 novembre, un cittadino italiano di 42 anni, pluripregiudicato, e’ stato arrestato dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, mentre si stavano recando, per un controllo, nella stazione ferroviaria di Roma Ostiense, da Termini, hanno notato un anomalo comportamento del conducente di un’autovettura nei confronti della donna in macchina con lui. Fermato dai ...