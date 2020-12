Stasera in tv: “The Danish Girl”, storia di Lili Elbe (Di lunedì 7 dicembre 2020) The Danish Girl, adattamento del romanzo omonimo, scritto da David Ebershoff, è un film del 2015, diretto da Tom Hooper, ispirato alla vita di una coppia di pittori… o meglio dire, pittrici. In questo film, Eddie Redmayne si cala nei panni di Lili Elbe, la prima persona a essersi identificata come transessuale e ad essersi sottoposta ad un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale; vediamo, poi, Alicia Vikander nei panni di sua moglie, Gerda Wegener, colei che continuerà a starle accanto. The Danish Girl: la trama Ambientato nella Copenhagen degli Anni ’20, la rittratista Gerda è sposata con il pittore paesaggista Einar Wegener. I due vivono alcune tensioni, un po’ per la fama di lui, un po’ per i tentativi falliti di concepire un bambino. Un giorno, per caso, Gerda chiede al marito di sostituire la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) TheGirl, adattamento del romanzo omonimo, scritto da David Ebershoff, è un film del 2015, diretto da Tom Hooper, ispirato alla vita di una coppia di pittori… o meglio dire, pittrici. In questo film, Eddie Redmayne si cala nei panni di, la prima persona a essersi identificata come transessuale e ad essersi sottoposta ad un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale; vediamo, poi, Alicia Vikander nei panni di sua moglie, Gerda Wegener, colei che continuerà a starle accanto. TheGirl: la trama Ambientato nella Copenhagen degli Anni ’20, la rittratista Gerda è sposata con il pittore paesaggista Einar Wegener. I due vivono alcune tensioni, un po’ per la fama di lui, un po’ per i tentativi falliti di concepire un bambino. Un giorno, per caso, Gerda chiede al marito di sostituire la ...

