Star Wars: l’importanza (religiosa) delle serie animate (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le serie animate di Star Wars, ossia The Clone Wars e Rebels, sono prodotti che nonostante all’inizio fossero stati introdotti e forse troppo superficialmente giudicate dal pubblico come puro fanservice, sul piano narrativo si sono rivelati fondamentali per il canone Starworsiano, completandolo egregiamente soprattutto da un punto di vista narrativo, espletando ad esempio la geografia e la xenologia della galassia. Questo narrativamente parlando, ma perché sono importanti anche da un punto di vista religioso? Come riportato in un precedente articolo, l’opera di George Lucas ha influenzato, filosoficamente parlando, migliaia di persone nel mondo le quali si sono riunite sotto un vero e proprio credo: il Jedismo. Come detto in quello stesso articolo, esso presenta effettivamente tutte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ledi, ossia The Clonee Rebels, sono prodotti che nonostante all’inizio fossero stati introdotti e forse troppo superficialmente giudicate dal pubblico come puro fanservice, sul piano narrativo si sono rivelati fondamentali per il canoneworsiano, completandolo egregiamente soprattutto da un punto di vista narrativo, espletando ad esempio la geografia e la xenologia della galassia. Questo narrativamente parlando, ma perché sono importanti anche da un punto di vista religioso? Come riportato in un precedente articolo, l’opera di George Lucas ha influenzato, filosoficamente parlando, migliaia di persone nel mondo le quali si sono riunite sotto un vero e proprio credo: il Jedismo. Come detto in quello stesso articolo, esso presenta effettivamente tutte ...

ilpost : È morto David Prowse, l’attore che interpretava Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars: aveva 85 anni.… - disinformatico : Ci ha lasciato David Prowse, memorabile interprete di Darth Vader in Star Wars. Un gigante gentilissimo. - joey_spirit : ???GENERALE GRIEVIOUS (Star Wars Prequel Trilogy)??? 33° POSTO 5 voti, parimerito - beckbites : @chuucals ITS LEIA FROM STAR WARS KDSJDFH - matteodessilani : @Gianskrt @maremmamaiaIa Se proprio vogliamo poi, pace + Star Wars rimanderebbe a 83 eh. -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars STAR WARS LIVE ADDICTED 1X1 - The Mandalorian, Capitolo 14: la Tragedia Star Wars Addicted Il fucile di The Mandalorian è il regalo perfetto per Natale

Arriva in preordine il fucile di The Mandalorian di Hasbro. Un giocattolo perfetto per gli amanti della serie, che ...

The Mandalorian 2: i Dark Trooper sono droidi o Stormtrooper?

The Mandalorian ci ha proposto il ritorno dei letali Dark Troopers: si tratta di particolari stormtrooper o di droidi particolarmente agguerriti?

Arriva in preordine il fucile di The Mandalorian di Hasbro. Un giocattolo perfetto per gli amanti della serie, che ...The Mandalorian ci ha proposto il ritorno dei letali Dark Troopers: si tratta di particolari stormtrooper o di droidi particolarmente agguerriti?