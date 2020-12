Star Wars alla Disney. Perchè? George Lucas lo spiega (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’ stata una sorpresa per tutti il ritiro e la cessione dell’intera Lucasfilm alla Disney compreso Star Wars. la vendita è avvenuta nel 2012. Molte le speculazioni su questa decisione. Ora il regista ha svelato la verità confidandosi con Paul Duncan, il quale ha condiviso un estratto dal suo prossimo libro (The Star Wars Archives) in cui Lucas spiega le sue motivazioni. (Star Wars alla Disney) Cosa ha detto George Lucas di Star Wars alla Disney? Nel 2012 avevo 69 anni, mi domandai: farò questo per il resto della mia vita? Voglio rifare daccapo queste cose? ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’ stata una sorpresa per tutti il ritiro e la cessione dell’interafilmcompreso. la vendita è avvenuta nel 2012. Molte le speculazioni su questa decisione. Ora il regista ha svelato la verità confidandosi con Paul Duncan, il quale ha condiviso un estratto dal suo prossimo libro (TheArchives) in cuile sue motivazioni. () Cosa ha dettodi? Nel 2012 avevo 69 anni, mi domandai: farò questo per il resto della mia vita? Voglio rifare daccapo queste cose? ...

