Spostamenti a Natale, il Viminale specifica: «Sanzioni da 400 a mille euro per chi viola i divieti» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Insieme alle misure previste dal nuovo dpcm, con limitazioni agli Spostamenti tra Regioni, il governo ha anche annunciato che saranno intensificati i controlli per il rispetto delle norme per contenere i contagi di Coronavirus. Nel periodo natalizio, e in particolare nei giorni di Natale e Santo Stefano per cui l’esecutivo ha previsto il blocco anche degli Spostamenti tra comuni, saranno previste Sanzioni. A chiarirlo è la circolare del Viminale firmata dal capo di gabinetto del ministero, Bruno Frattasi, dopo che nei giorni scorsi erano circolate informazioni sull’assenza di Sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni. «La norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus – scrive Frattasi – è e continua ad essere ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Insieme alle misure previste dal nuovo dpcm, con limitazioni aglitra Regioni, il governo ha anche annunciato che saranno intensificati i controlli per il rispetto delle norme per contenere i contagi di Coronavirus. Nel periodo natalizio, e in particolare nei giorni die Santo Stefano per cui l’esecutivo ha previsto il blocco anche deglitra comuni, saranno previste. A chiarirlo è la circolare delfirmata dal capo di gabinetto del ministero, Bruno Frattasi, dopo che nei giorni scorsi erano circolate informazioni sull’assenza diin caso dizioni delle disposizioni. «La norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus – scrive Frattasi – è e continua ad essere ...

