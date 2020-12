Spider-Man: Miles Morales, il divertente podcast di JJ Jameson sulle nuove abilità della "minaccia mascherata" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qual è l'unica cosa che può mandare su tutte le furie J. Jonah Jameson più di Spider-Man? Semplice, DUE Spider-Man in contemporanea! Scopriamo come nel nuovo video promozionale di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Sony ha pubblicato lo spassoso video "Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Just the Facts: A New Spider-Man" per presentare in modo originale le novità nel gameplay rispetto al precedente gioco dell'arrampicamuri. Invece di un semplice video comparativo, l'idea vincente è quella di replicare una trasmissione di JJ Jameson (in cui compare, come co-host e contraltare, anche Danika Hart, la cronista di Danikast) in cui si mettono in luce tutte le novità che sta sfoggiando ultimamente quella ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qual è l'unica cosa che può mandare su tutte le furie J. Jonahpiù di-Man? Semplice, DUE-Man in contemporanea! Scopriamo come nel nuovo video promozionale di Marvel's-Man:. Sony ha pubblicato lo spassoso video "Marvel's-Man:- Just the Facts: A New-Man" per presentare in modo originale le novità nel gameplay rispetto al precedente gioco dell'arrampicamuri. Invece di un semplice video comparativo, l'idea vincente è quella di replicare una trasmissione di JJ(in cui compare, come co-host e contraltare, anche Danika Hart, la cronista di Danikast) in cui si mettono in luce tutte le novità che sta sfoggiando ultimamente quella ...

Diamo uno sguardo alle novità introdotte con l'ultimo update di Marvel's Spider-Man Miles Morales in versione PS5 e PS4.

Diamo uno sguardo alle novità introdotte con l'ultimo update di Marvel's Spider-Man Miles Morales in versione PS5 e PS4.A New York con Spider-Man Miles Morales. La recensione del nuovo videogioco per PlayStation 4 e 5 e le location più belle per un viaggio virtuale nella Grande Mela ...