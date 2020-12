Specializzandi in piazza. "La vita di 24mila medici è ostaggio del Ministero" (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Il concorso è fermo da oltre due mesi e la vita di oltre 23.700 medici è ostaggio del Ministero dell’Università e della Ricerca. Una situazione inaccettabile, a maggior ragione con la pandemia in corso. Il Ministro Manfredi deve ascoltarci e intervenire al più presto”. È nelle parole di Alessandra Iorfida, 28 anni, medico del contact tracing alla centrale operativa della Regione Toscana a Carrara, il senso della protesta organizzata dall’associazione “Chi si cura di te?”, formata da precari, Specializzandi, corsisti di medicina generale,in oltre dieci piazze italiane. Da Milano a Roma, passando per Padova, Genova,Verona, Bologna, Firenze, Siena, Pescara e Perugia (altre città, in testa Torino e Pisa, si aggiungeranno nei prossimi giorni) migliaia di giovani medici si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Il concorso è fermo da oltre due mesi e ladi oltre 23.700deldell’Università e della Ricerca. Una situazione inaccettabile, a maggior ragione con la pandemia in corso. Il Ministro Manfredi deve ascoltarci e intervenire al più presto”. È nelle parole di Alessandra Iorfida, 28 anni, medico del contact tracing alla centrale operativa della Regione Toscana a Carrara, il senso della protesta organizzata dall’associazione “Chi si cura di te?”, formata da precari,, corsisti dina generale,in oltre dieci piazze italiane. Da Milano a Roma, passando per Padova, Genova,Verona, Bologna, Firenze, Siena, Pescara e Perugia (altre città, in testa Torino e Pisa, si aggiungeranno nei prossimi giorni) migliaia di giovanisi ...

HuffPostItalia : Specializzandi in piazza. 'La vita di 24mila medici è ostaggio del Ministero' - massimo991 : RT @HuffPostItalia: Specializzandi in piazza. 'La vita di 24mila medici è ostaggio del Ministero' - valebspandonari : RT @HuffPostItalia: Specializzandi in piazza. 'La vita di 24mila medici è ostaggio del Ministero' - foyli : RT @HuffPostItalia: Specializzandi in piazza. 'La vita di 24mila medici è ostaggio del Ministero' - carlofavaretti : RT @HuffPostItalia: Specializzandi in piazza. 'La vita di 24mila medici è ostaggio del Ministero' -

Ultime Notizie dalla rete : Specializzandi piazza Specializzandi in piazza. "La vita di 24mila medici è ostaggio del Ministero" L'HuffPost Specializzandi in piazza. "La vita di 24mila medici è ostaggio del Ministero"

Protestano in 10 città i "camici grigi". "Il concorso è fermo da oltre due mesi, inaccettabile con la pandemia in corso" ...

Medici neolaureati protestano in piazza Bra: specializzazioni bloccate

Medici neolaureati in piazza Bra oggi. La protesta dei futuri specializzandi parte da Verona ma riguarda tutta Italia. Il 31 dicembre... Scopri di più ...

Protestano in 10 città i "camici grigi". "Il concorso è fermo da oltre due mesi, inaccettabile con la pandemia in corso" ...Medici neolaureati in piazza Bra oggi. La protesta dei futuri specializzandi parte da Verona ma riguarda tutta Italia. Il 31 dicembre... Scopri di più ...