SpaceX, la capsula Dragon arriverà oggi sulla Stazione spaziale internazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dovrebbe arrivare stasera sulla Stazione spaziale internazionale la capsula Dragon della SpaceX lanciata ieri, con il razzo Falcon 9, dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida). Quello effettuato in queste ore è il primo volo in assoluto di una versione aggiornata della navicella cargo spaziale Dragon, che può trasportare più rifornimenti e materiali per esperimenti sulla ISS. Questa versione ridisegnata dall’azienda di Elon Musk può attraccare da sola sulla Stazione spaziale internazionale, senza cioè che sia guidata da astronauti al suo interno, e può trasportare il 20% in più di materiali rispetto a quella che sostituisce e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dovrebbe arrivare staseraladellalanciata ieri, con il razzo Falcon 9, dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida). Quello effettuato in queste ore è il primo volo in assoluto di una versione aggiornata della navicella cargo, che può trasportare più rifornimenti e materiali per esperimentiISS. Questa versione ridisegnata dall’azienda di Elon Musk può attraccare da sola, senza cioè che sia guidata da astronauti al suo interno, e può trasportare il 20% in più di materiali rispetto a quella che sostituisce e ...

