Sorteggio qualificazioni Qatar 2022, Italia con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sorteggiati i gironi di qualificazione europei per i mondiali 2022 che inizieranno a marzo. Per l'Italia, inserita nel gruppo C, tante suggestioni che rimandano ai mondiali 1994 visto che ci sarà la Svizzera che gli azzurri di Sacchi affrontarono durante le qualificazioni e la Bulgaria che fu avversaria in semifinale a New York. Il gruppo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

