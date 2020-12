Sorteggio qualificazioni Mondiali Qatar 2022 | Italia nel Gruppo C con Svizzera | Irlanda del Nord | Bulgaria e Lituania

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Poteva andare meglio. Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina, hanno commentato così ai microfoni della Rai l’esito dela gironi per leai prossimiin. Il nome che più preoccupa nel girone degli Azzurri è quello della, sorteggiata nelC, quello con l’testa di serie, come squadra di seconda fascia. La Nazionale azzurra dovrà vedersela anche condel. “Era una delle squadre migliori nella seconda urna”, ha commentato il ct dopo l’estrazione della, evidenziando un solo vantaggio: “Sono vicini. Sarà un viaggio corto”. Le ...

Mancini commenta i sorteggi su Sky: “La Svizzera è tosta, il resto sono tutte abbordabili. Fatti risultati straordinari in breve tempo” ...Giornata di sorteggi per la Fifa (Federazione Internazionale di calcio), cha ha sorteggiato i gruppi di qualificazione per i prossimo Mondiali di calcio, in programma nel 2022 in Qatar. L’Italia è sta ...