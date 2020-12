Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2022: orario, tv, fasce, possibili avversarie dell’Italia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi, 7 dicembre, si deciderà il percorso che dovrà affrontare l’Italia per raggiungere i Mondiali 2022 in Qatar, alle ore 18.00, infatti, si terrà l’attesissimo Sorteggio delle Qualificazioni. La nazionale azzurra dopo la clamorosa esclusione dalla passata rassegna iridata, deve assolutamente centrare l’obiettivo. Dall’urna di Zurigo (Svizzera) saranno definiti i 10 gironi della zona UEFA: 5 gruppi saranno composti da 5 squadre ciascuno, gli altri 5 vedranno invece al via 6 formazioni. Le vincitrici dei dieci gironi si qualificheranno direttamente ai Mondiali che di disputeranno tra due anni in Qatar, mentre le seconde classificate si aggiungeranno invece a due compagini provenienti dalla Nations League e parteciperanno a un doppio turno di playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per la ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi, 7 dicembre, si deciderà il percorso che dovrà affrontare l’Italia per raggiungere iin Qatar, alle ore 18.00, infatti, si terrà l’attesissimodelle. La nazionale azzurra dopo la clamorosa esclusione dalla passata rassegna iridata, deve assolutamente centrare l’obiettivo. Dall’urna di Zurigo (Svizzera) saranno definiti i 10 gironi della zona UEFA: 5 gruppi saranno composti da 5 squadre ciascuno, gli altri 5 vedranno invece al via 6 formazioni. Le vincitrici dei dieci gironi si qualificheranno direttamente aiche di disputeranno tra due anni in Qatar, mentre le seconde classificate si aggiungeranno invece a due compagini provenienti dalla Nations League e parteciperanno a un doppio turno di playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per la ...

