Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2022: l’Italia pesca Svizzera ed Irlanda del Nord, un buon girone per Mancini (Di lunedì 7 dicembre 2020) Daniele De Rossi e Raphael van der Vaart hanno sorteggiato i gironi di Qualificazioni europei verso il Mondiale di calcio Qatar 2022. La manifestazione, che prenderà il via il 21 novembre 2022 e si concluderà il 18 dicembre, sarà la grande chance per la nostra Nazionale per rifarsi dopo la clamorosa non partecipazione di Russia 2018. Quali saranno, quindi, le nostre rivali nel cammino verso il prossimo campionato del mondo? A Zurigo, sede del Sorteggio ufficiale, è stato emesso il verdetto: gli Azzurri se la dovranno vedere con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Si partirà il 24 marzo e si concluderà il 29 marzo 2022. Il Gruppo appare interessante. In seconda fascia abbiamo pescato la Svizzera, che è ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Daniele De Rossi e Raphael van der Vaart hanno sorteggiato i gironi dieuropei verso il Mondiale di calcio Qatar. La manifestazione, che prenderà il via il 21 novembree si concluderà il 18 dicembre, sarà la grande chance per la nostra Nazionale per rifarsi dopo la clamorosa non partecipazione di Russia 2018. Quali saranno, quindi, le nostre rivali nel cammino verso il prossimo campionato del mondo? A Zurigo, sede delufficiale, è stato emesso il verdetto: gli Azzurri se la dovranno vedere condel, Bulgaria e Lituania. Si partirà il 24 marzo e si concluderà il 29 marzo. Il Gruppo appare interessante. In seconda fascia abbiamoto la, che è ...

