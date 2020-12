Sorteggio Mondiali 2022 in tv: la diretta. Le possibili avversarie dell'Italia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi alle 18 c'è il Sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2022 . Dopo aver scoperto l'avversaria che le toccherà in semifinale di Nations League , la Nazionale di Roberto Mancini ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi alle 18 c'è ildei gironi di qualificazione ai. Dopo aver scoperto l'avversaria che le toccherà in semifinale di Nations League , la Nazionale di Roberto Mancini ...

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ??? Inizia il sorteggio delle qualificazioni mondiali ???? L'#Italia, testa di serie, è inserita nell'urna 1… - SkySport : Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022 GRUPPO C ???? Italia Svizzera Irlanda del Nord Bulgaria Lituania ? - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? 3 dicembre: sorteggio Final Four #NationsLeague ??? 7 dicembre: sorteggio qualificazioni… - sportface2016 : #Mancini commenta il sorteggio delle qualificazioni dei #Mondiali di #Qatar2022: 'Sarà un duello con la #Svizzera' - marinabeccuti : Qualificazioni mondiali - Sorteggio in chiaroscuro per gli azzurri -