Sondaggi | 7 italiani su 10 condividono le restrizioni per Natale e temono la terza ondata I meno preoccupati? Gli elettori della Lega

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Settesu dieci sono d’accordo con la scelta del governo di non allentare leanti contagio durante le festività natalizie. Quasi la stessa percentuale di quelli chel’arrivo di unadopo le Feste: sono in maggioranzadei partiti di governo, mentredi uno su due tra quelli che votanoè preoccupato di un eventuale incremento del contagio a gennaio. È quello che emerge dall’ultimoo dell’Istituto Demopolis per Radio1 Rai. La maggioranza dei cittadini propensi alla linea del rigore è rappresentata da quelli che abitano al Sud e nelle Isole (74%),marcata al Nord (67) e al Centro-Italia (71). Tra le principali misure, il 72% degli ...