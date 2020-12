Somma Vesuviana, ennesima vittima per covid: il sindaco annuncia nuove chiusure (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “A Somma Vesuviana chiusi gli edifici scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati fino al 6 Gennaio, l’11 ripresa delle attività in presenza solo ed esclusivamente dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia”. A comunicarlo è il primo cittadino vesuviano, Salvatore Di Sarno, a margine della notizia della 16esima vittima del virus in città. “In questi minuti – spiega il sindaco – ho firmato l’ordinanza con la quale prorogo la sospensione delle attività didattiche, in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private a far data dal 09/12/2020 e la prosecuzione della DAD fino alla data del 06/01/2021; eccetto, con decorrenza dal giorno 11 dicembre 2020, la ripresa delle attività in presenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Achiusi gli edifici scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati fino al 6 Gennaio, l’11 ripresa delle attività in presenza solo ed esclusivamente dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia”. A comunicarlo è il primo cittadino vesuviano, Salvatore Di Sarno, a margine della notizia della 16esimadel virus in città. “In questi minuti – spiega il– ho firmato l’ordinanza con la quale prorogo la sospensione delle attività didattiche, in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private a far data dal 09/12/2020 e la prosecuzione della DAD fino alla data del 06/01/2021; eccetto, con decorrenza dal giorno 11 dicembre 2020, la ripresa delle attività in presenza ...

“In questi minuti - spiega il sindaco - ho firmato l’ordinanza con la quale prorogo la sospensione delle attività didattiche, in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado" ...

