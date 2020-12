Snam, Alverà: “Al 2050 tutto il gas nelle nostre reti sarà biometano o idrogeno” (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Entro il 2050 tutto il gas nelle reti di Snam “sarà biometano o idrogeno” e quindi decarbonizzato in una misura che “significa il 100% dei nostri ricavi”. È quanto dichiarato dall’ad della società di infrastrutture energetiche, Marco Alverà, intervistato da SkyTg24. Nel piano industriale 2020-2024 Snam ha stabilito l’obiettivo di neutralità carbonica al 2040, tra le prime nel settore energetico, ricorda Alverà. L’obiettivo della società “non è soltanto ridurre le emissioni in casa nostra” ma in tutto il sistema: nel piano, è previsto che Snam permetta al Paese di evitare nel 2024 circa 600 mila tonnellate di CO2 e questo sarà possibile ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Entro ilil gasdie quindi decarbonizzato in una misura che “significa il 100% dei nostri ricavi”. È quanto dichiarato dall’ad della società di infrastrutture energetiche, Marco, intervistato da SkyTg24. Nel piano industriale 2020-2024ha stabilito l’obiettivo di neutralità carbonica al 2040, tra le prime nel settore energetico, ricorda. L’obiettivo della società “non è soltanto ridurre le emissioni in casa nostra” ma inil sistema: nel piano, è previsto chepermetta al Paese di evitare nel 2024 circa 600 mila tonnellate di CO2 e questopossibile ...

