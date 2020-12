Smi Lazio | bene nuovo consiglio Omceo Roma | lavorare insieme

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)– “I nomi sono importanti e nel nome della lista c’e’ tutto il programma di unche vedemedici convenzionati, dirigenti ospedalieri e territoriali, liberi professionisti, giovani e meno giovani, ma soprattutto medici.” “Quelli che lavorano, quelli che non pensano d’imporre le proprie idee e le proprie scelte organizzative o politiche alla maggioranza; al di la’ della ragionevolezza e spesso al di la’ della deontologia e del rispetto tra medici”. Cosi’, in una dichiarazione, Gian Marco Polselli, segretario regionale del Sindacato Medici Italiani, commenta l’affermazione della lista ‘’ per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei medici di. “Aver dovuto votare scegliendo tra colleghi di tre liste diverse- aggiunge- in un momento di pandemia, ma in ...