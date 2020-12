Smartworking alle Hawaii? Lo Stato offre volo gratis per trasferirsi (e aiutare la comunità) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stanchi dello Smartworking dalla casa di città? L’alternativa arriva direttamente dalle isole Hawaii, che offrono biglietti gratuiti di andata e ritorno per Oahu ai lavoratori in remoto che desiderano vivere e lavorare nell’isola contribuendo alla sua economia. Lo Stato ha lanciato il programma di residenza temporanea, battezzato ‘Movers and Shakas’, in collaborazione con scuole e imprese. Accetterà il suo primo gruppo di candidati fino al 15 dicembre: i requisiti sono avere età maggiore di 18 anni ed essere cittadini americani o ex residenti delle isole. I candidati selezionati dovranno trasferirsi per un mese nell’arcipelago hawaiano e dedicare alcune ore della loro settimana anche a un’organizzazione no profit in loco, mettendo a disposizione le proprie conoscenze. “Movers and Shakas è un piccolo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stanchi dellodalla casa di città? L’alternativa arriva direttamente disole, che offrono biglietti gratuiti di andata e ritorno per Oahu ai lavoratori in remoto che desiderano vivere e lavorare nell’isola contribuendo alla sua economia. Loha lanciato il programma di residenza temporanea, battezzato ‘Movers and Shakas’, in collaborazione con scuole e imprese. Accetterà il suo primo gruppo di candidati fino al 15 dicembre: i requisiti sono avere età maggiore di 18 anni ed essere cittadini americani o ex residenti delle isole. I candidati selezionati dovrannoper un mese nell’arcipelago hawaiano e dedicare alcune ore della loro settimana anche a un’organizzazione no profit in loco, mettendo a disposizione le proprie conoscenze. “Movers and Shakas è un piccolo ...

