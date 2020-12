Sky Cinema Christmas, il Natale via cavo: la programmazione per le feste (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sky Cinema Christmas, il canale dedicato alla programmazione natalizia del colosso televisivo, ha selezionato una serie di film per le feste: dalle commedie a tema ai drammi più coinvolgenti, spazio anche per romanticismo e divertimento con le produzioni originali Sky Cinema. I titoli principali. “Natale con i tuoi”, è vero da sempre. Quest’anno un po’ L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sky, il canale dedicato allanatalizia del colosso televisivo, ha selezionato una serie di film per le: dalle commedie a tema ai drammi più coinvolgenti, spazio anche per romanticismo e divertimento con le produzioni originali Sky. I titoli principali. “con i tuoi”, è vero da sempre. Quest’anno un po’ L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Sky Cinema Il primo Natale, le foto del film di Ficarra e Picone Sky Tg24 Justice League: c’erano dei piani per “un’espansione” a fumetti

Lo scrittore e fumettista Scott Snyder ha rivelato che era stato incaricato di realizzare "un'espansione" a fumetti della Justice League di Zack Snyder.

A Natale tornano i Moschettieri di Giovanni Veronesi ma senza Aramis

