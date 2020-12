Sileri: “In Italia c’è la tendenza di dire che le cose funzionano anche quando non è così” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto a “Non è l’arena” su La7. Queste le sue parole: “Purtroppo in questo Paese si tende a dire che le cose funzionano anche quando non è così, come ad esempio negli ospedali. Se all’ospedale modulare Ruggi di Salerno i posti sono 24, allora non devono essere di più ma soprattutto di meno“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il viceministro della Salute Pierpaoloè intervenuto a “Non è l’arena” su La7. Queste le sue parole: “Purtroppo in questo Paese si tende ache lenon è così, come ad esempio negli ospedali. Se all’ospedale modulare Ruggi di Salerno i posti sono 24, allora non devono essere di più ma soprattutto di meno“. SportFace.

BeneWalter : ho guardato un momento #Giletti ieri sera, ero a casa di amici. Ma per quel poco che ho sentito, con #Sileri in stu… - cpetacci : RT @paoloserpentini: #Sileri: quando non sarò più in politica denuncerò tutte le anomalie e le minacce... FALLO OGGI! avrebbe un risultato… - AlatiGiulio : @carloalberto L’eccezione che conferma la regola, sono una banda di scappati di casa. Poi hanno un Sileri che è me… - TristanoQuaglia : RT @paoloserpentini: #Sileri: quando non sarò più in politica denuncerò tutte le anomalie e le minacce... FALLO OGGI! avrebbe un risultato… - carseri : RT @blek57: Perché l’opposizione non chiede al Governo di riferire in Parlamento? Scandalo Oms, Giletti mostra le email bomba: 'Non fatemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri “In Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie