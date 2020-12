“Siamo al buio totale”: blackout improvviso a Live Non è la D’Urso. Ecco cosa è successo (Di lunedì 7 dicembre 2020) La puntata di Live Non è la D’Urso di ieri, 7 dicembre, ha dovuto affrontare un blackout in studio. In diretta alle 21.40 circa lo studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese è rimasto al buio per alcuni minuti. La conduttrice non ha lanciato la pubblicità ma ha proseguito la trasmissione con audio, grafiche e collegamenti accesi ma, appunto, senza luci. Ospiti Mario Giordano e Bruno Vespa, al rientro da un servizio sugli “sciacalli del covid” la D’Urso ha mostrato l’assenza di luci: “Noi stiamo così, siamo completamente al buio. Inquadra dall’alto, grazie Fusi se ci riesci. Il servizio è stato talmente forte che qui a Milano c’è stato un blackout”, invitando il regista a mostrare meglio la situazione vissuta “sennò siamo pazzi”. Fusi per non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) La puntata diNon è ladi ieri, 7 dicembre, ha dovuto affrontare unin studio. In diretta alle 21.40 circa lo studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese è rimasto alper alcuni minuti. La conduttrice non ha lanciato la pubblicità ma ha proseguito la trasmissione con audio, grafiche e collegamenti accesi ma, appunto, senza luci. Ospiti Mario Giordano e Bruno Vespa, al rientro da un servizio sugli “sciacalli del covid” laha mostrato l’assenza di luci: “Noi stiamo così, siamo completamente al. Inquadra dall’alto, grazie Fusi se ci riesci. Il servizio è stato talmente forte che qui a Milano c’è stato un”, invitando il regista a mostrare meglio la situazione vissuta “sennò siamo pazzi”. Fusi per non ...

