Si può stare con genitori, fratelli, non conviventi? Dpcm Natale, la risposta del governo a tutti i dubbi degli italiani (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo l'entrata in vigore del nuovo Dpcm, sono ancora diverse le perplessità su cosa si potrà fare, e cosa no, tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, quando sarà in vigore il divieto di spostamento tra Regioni (tra i comuni il 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio). Ecco le faq del governo sugli spostamenti durante le festività, le coppie, le deroghe per genitori non autosufficienti e il rientro dall'estero. Ci sono ancora dubbi su che cosa si potrà fare tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, quando sarà in vigore il divieto di spostamento tra Regioni, anche se sono in fascia gialla. Insomma, nonni separati da figli e nipoti dal confine geografico di Comuni differenti, coppie che vivono lontano, figli che studiano o lavorano all'estero, il governo ha cercato di chiarire i dubbi ...

