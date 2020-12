Si può ottenere il cashback senza l’App Io e lo Spid? Sì, ecco la soluzione migliore (Di lunedì 7 dicembre 2020) In tempi di cashback è giusto farsi un idea di come poter superare determinate barriere, in questo caso di forma. Carta-Yap (Facebook)In tempi di cashback, è giusto organizzarsi, è giusto sapere come fare per recuperare in parte quanto speso attraverso le nostre operazioni bancomat, carta di credito, prepagata e quant’altro. Un progetto potrebbe dirsi, utile a far veicolare meno carta moneta, spingere le transazioni di fatto on line e recuperare una parte di quanto speso, una sorta di bonus fedeltà. Per superare i classici canali messi a disposizione ad esempio l’App Io, e per eludere l’obbligo della firma digitale, c’è la possibilità di accedere al cashback anche grazie all’App Yap, progetto della casa Nexi, che permette di spendere nel circuito di riferimento del ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) In tempi diè giusto farsi un idea di come poter superare determinate barriere, in questo caso di forma. Carta-Yap (Facebook)In tempi di, è giusto organizzarsi, è giusto sapere come fare per recuperare in parte quanto speso attraverso le nostre operazioni bancomat, carta di credito, prepagata e quant’altro. Un progetto potrebbe dirsi, utile a far veicolare meno carta moneta, spingere le transazioni di fatto on line e recuperare una parte di quanto speso, una sorta di bonus fedeltà. Per superare i classici canali messi a disposizione ad esempioIo, e per eludere l’obbligo della firma digitale, c’è la possibilità di accedere alanche grazie alYap, progetto della casa Nexi, che permette di spendere nel circuito di riferimento del ...

