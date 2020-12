Shopping natalizio, attenzione alle truffe. Ecco la guida sicura per gli acquisti online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Natale si avvicina ed è già iniziata la corsa agli acquisti dei regali. Ma anche quando si fa Shopping natalizio bisogna fare attenzione alle potenziali truffe, ancor di più in questo periodo di emergenza sanitaria. Sì, perché c’è chi è alla ricerca di offerte a bassissimo costo o chi, visti i tempi ristretti, decide di affidarsi ai siti online per gli acquisti. Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, la Polizia Postale e delle Comunicazioni mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet in questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Natale si avvicina ed è già iniziata la corsa aglidei regali. Ma anche quando si fabisogna farepotenziali, ancor di più in questo periodo di emergenza sanitaria. Sì, perché c’è chi è alla ricerca di offerte a bassissimo costo o chi, visti i tempi ristretti, decide di affidarsi ai sitiper gli. Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di, la Polizia Postale e delle Comunicazioni mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet in questo ...

