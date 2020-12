Shockdom presenta la nuova antologia a fumetti curata da Sio: “Shonen Ciao”. (Di lunedì 7 dicembre 2020) Shockdom presenta la nuova antologia a fumetti curata da Sio: “Shonen Ciao”. Il celebre fumettista e YouTuber è il direttore artistico del nuovo periodico (e autore della copertina) che proporrà le storie di sei giovani talenti, tre autori e tre autrici. “Shonen Ciao” sarà pubblicato in edicola a cadenza trimestrale a partire da oggi, 4 dicembre 2020. “Shonen Ciao” vede la partecipazione di Eleonora Bruni, Ilaria Catalani, Dado, Daw, The Sparker e Chiara Zuliani che per ogni numero racconteranno una storia da dieci tavole ciascuna. In linea con gli ideali condivisi da Sio, da sempre apertamente schierato nella difesa dei diritti umani contro i pregiudizi, le ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)lada Sio:. Il celebresta e YouTuber è il direttore artistico del nuovo periodico (e autore della copertina) che proporrà le storie di sei giovani talenti, tre autori e tre autrici.sarà pubblicato in edicola a cadenza trimestrale a partire da oggi, 4 dicembre 2020.vede la partecipazione di Eleonora Bruni, Ilaria Catalani, Dado, Daw, The Sparker e Chiara Zuliani che per ogni numero racconteranno una storia da dieci tavole ciascuna. In linea con gli ideali condivisi da Sio, da sempre apertamente schierato nella difesa dei diritti umani contro i pregiudizi, le ...

