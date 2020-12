Servizi Italia acquista altre azioni proprie (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, complessivamente 15.000 azioni ordinarie pari allo 0,047% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1084 euro per un controvalore pari a 31.626,05 euro A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.530.460 azioni proprie pari al 4,81% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Servizi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di averto, dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, complessivamente 15.000ordinarie pari allo 0,047% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1084 euro per un controvalore pari a 31.626,05 euro A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.530.460pari al 4,81% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente...

ItaliaaTavola : Più che cashback è crash-back: Io e Nexi in tilt, tanto per cambiare - Italia a Tavola - HOSTALPERSAL : Hostal Persal, la familiarità di un ostello con i servizi di un hotel a prezzi ragionevoli nel centro di Madrid.… - matteoc1951 : RT @cocchi2a: @roby_italy_51 @carpa2019 @Sabina1956 @AntoTavolieri @Aquintoc @AndrexMarlow @AdriMCMLXI @APagliaccis @BlackOutTotale @XMERID… - cristinafran13 : RT @UNHCRItalia: La piattaforma JumaMap – Services for Refugees si rinnova, arricchendosi di nuove funzionalità! Scopri la mappa interattiv… - UNHCRItalia : La piattaforma JumaMap – Services for Refugees si rinnova, arricchendosi di nuove funzionalità! Scopri la mappa int… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Servizi Italia, buyback da 31.626 euro tra 30/11e il 04/12. A seguito dell'operazione la società detiene il 4,81% del capitale sociale Milano Finanza Italia Viva Trieste: «Francesco Russo miglior candidato sindaco, ecco i nostri obiettivi»

Una macchina comunale che viaggia ad una velocità nuova, in linea col necessario progresso spinto dalla pandemia, ed un’amministrazione che sia punto di riferimento per i servizi necessari ai cittadin ...

Cashback App IO: come funziona e configurare il pagamento

Ecco come funziona e come configurare il pagamento tramite App IO per ottenere il cashback previsto dal piano cashless ...

Una macchina comunale che viaggia ad una velocità nuova, in linea col necessario progresso spinto dalla pandemia, ed un’amministrazione che sia punto di riferimento per i servizi necessari ai cittadin ...Ecco come funziona e come configurare il pagamento tramite App IO per ottenere il cashback previsto dal piano cashless ...