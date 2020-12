Serie Marvel: 5 titoli che (forse) vi erano sfuggiti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le idee in casa Marvel sono sempre in subbuglio e generano grande clamore nel mondo nerd. Se Avengers: Endgame a più di un anno e mezzo dalla sua uscita continua a far parlare di sé, gli ultimi episodi del franchise X-Men, Dark Phoenix e The New Mutants non sono stati accolti con lo stesso fervore, suscitando reazioni tiepide, se non di generale sconforto. Purtroppo, gli eventi di questo 2020 hanno obbligato lo slittamento di alcuni importanti appuntamenti Marvel: il lancio : by Hynerd.it Leggi su hynerd (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le idee in casasono sempre in subbuglio e gengrande clamore nel mondo nerd. Se Avengers: Endgame a più di un anno e mezzo dalla sua uscita continua a far parlare di sé, gli ultimi episodi del franchise X-Men, Dark Phoenix e The New Mutants non sono stati accolti con lo stesso fervore, suscitando reazioni tiepide, se non di generale sconforto. Purtroppo, gli eventi di questo 2020 hanno obbligato lo slittamento di alcuni importanti appuntamenti: il lancio : by Hynerd.it

IGNitalia : Disney e Marvel Studios condividono nuovi poster per prepararci al debutto di #WandaVision, la serie TV che darà il… - GamingToday4 : Marvel: Patton Oswalt e Jordan Blum parlano di M.O.D.O.K., tra serie animata e fumetto - UniMoviesBlog : Ancora un poster da WandaVision, la serie Marvel in arrivo su Disney+ - alfex46 : @MajestyCatsy Pochissime trasposizioni da fumetto/graphic novel a pellicola mi sono piaciute (e sono un fan Marvel.… - lovem_aries : Raga voglio seguire più gente con i miei stessi interessi, quindi mettete like se vi piacciono: Harry Potter, one d… -