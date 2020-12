Serie C | le decisioni del Giudice Sportivo | Saraniti salterà Palermo-Casertana

Leggi su mediagol

(Di lunedì 7 dicembre 2020) IlNot. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 7 Dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:AMMENDA € 3.000,00 FERALPISALÒ per indebita presenza sul recinto di gioco di persona non identificata che rivolgeva frasi offensive alla terna arbitrale; successivamente, negli spogliatoi, altra persona non identificata, ma riconducibile alla società, rivolgeva all’arbitro ulteriori frasi offensive (r.proc.fed.,r.c.c.).CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVESCHIAVI NICOLAS ADRIAN (NOVARA) per comportamento scorretto e minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Dopo l'espulsione rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVETONUCCI DENIS (CATANIA) per atto di ...