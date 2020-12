Serie C-Girone C, Casertana-Monopoli 2-1: tre punti d’oro per i campani in vista del Palermo. La classifica aggiornata (Di martedì 8 dicembre 2020) Quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Sfida incandescente tra Casertana e Monopoli, 2-1 il risultato finale del match: i padroni di casa chiudono in nove uomini per l’espulsione al 40? di Icardi e al 91? di Konate: il club campano, prossimo avversario del Palermo, conquistano dunque tre punti molto importanti, strizzando gli occhi ai rosanero di Roberto Boscaglia.- RISULTATIPaganese-Bari 0-1 (giocata ieri)Foggia-Palermo 2-0Catania-Cavese 1-1Potenza-Viterbese 2-2Teramo-Vibonese 2-2Ternana-Bisceglie 3-0Catanzaro-Turris 3-1Virtus Francavilla-Avellino 1-0Casertana-Monopoli 2-1- classificaTernana 36Bari 29*Teramo 25*Catanzaro 22Foggia 21Catania 20Turris 20***Juve Stabia 18Avellino 18 ***Vibonese ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Quattordicesima giornata del campionato diC-C.Sfida incandescente tra, 2-1 il risultato finale del match: i padroni di casa chiudono in nove uomini per l’espulsione al 40? di Icardi e al 91? di Konate: il club campano, prossimo avversario del, conquistano dunque tremolto importanti, strizzando gli occhi ai rosanero di Roberto Boscaglia.- RISULTATIPaganese-Bari 0-1 (giocata ieri)Foggia-2-0Catania-Cavese 1-1Potenza-Viterbese 2-2Teramo-Vibonese 2-2Ternana-Bisceglie 3-0Catanzaro-Turris 3-1Virtus Francavilla-Avellino 1-02-1-Ternana 36Bari 29*Teramo 25*Catanzaro 22Foggia 21Catania 20Turris 20***Juve Stabia 18Avellino 18 ***Vibonese ...

Mediagol : #SerieC-Girone C, Casertana-Monopoli 2-1: i campani conquistano i 3 punti in vista del Palermo - tuttocampo : Serie C girone B. Ravenna, le parole di mister Colucci - ftg_soccer : GOAL! Monopoli in Italy Serie C: Girone C Casertana 2-1 Monopoli - ftg_soccer : GOAL! Monopoli in Italy Serie C: Girone C Casertana 2-1 Monopoli More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Casertana in Italy Serie C: Girone C Casertana 2-0 Monopoli -