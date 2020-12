AntoVitiello : #Milan, mai nella storia 23 punti nelle prime nove giornate di campionato, nell'era dei tre punti. È salgono a 21… - siciliabasket : Serie B Old Wild West 2020-21 - Risultati 2^ giornata - - OdeonZ__ : Tris Juve U23, Palermo k.o. a Foggia. A Potenza aggredito il presidente: 'Mollo il club' - OdeonZ__ : Massara: 'Pioli che leader! Dalot e Diaz? Proveremo a comprarli. E sul rinnovo di Ibra...' - ilpost : Serie A, risultati e classifica della decima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

QUOTIDIANO.NET

Il Milan ha battuto la Sampdoria e rimane in testa alla classifica seguito da Inter, Juventus e Napoli; stasera si gioca Fiorentina-Genoa ...In attesa di Fiorentina Genoa, il bilancio della decima giornata non è troppo penalizzante per la Sampdoria di Ranieri ...