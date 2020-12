Serie A | le formazioni ufficiali di Fiorentina-Genoa | Prandelli si affida a Vlahovic in attacco

Leggi su mediagol

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tutto pronto per.In attesa del recupero Udinese-Atalanta, la decima giornata del campionato diA si chiude all' "Artemio Franchi" di Firenze, dove la Viola ospita la formazione di Rolando Maran, per una sfida importante in chiave classifica per entrambe le squadre: diciassettesima pozione e 9 punti per i padroni di casa, penultimo posto con soli 5 punti, invece, per i rossoblu. Stasera, in panchina ci sarà Cesareguarito dal Coronavirus, che ha deciso di dare fiducia ain.Di seguito, ledel match.(4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Castrovilli, Ribery; ...