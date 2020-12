Serie A | la moviola della decima giornata

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladelle partitedomenica. VERONA-CAGLIARI (Manganiello) " All'8' del primo tempo Di Carmine segna in tap-in su una conclusione di Faraoni terminata sul palo alla destra di Cragno, ma si ...

ZZiliani : Moggi dà ragione a #Paratici. 'La telefonata al Ministro? Rifarei tutto anch'io. Che male c'è a designare gli arbit… - maxs4rblue : RT @ZZiliani: Moggi dà ragione a #Paratici. 'La telefonata al Ministro? Rifarei tutto anch'io. Che male c'è a designare gli arbitri di Seri… - sportli26181512 : Samp-Milan: mancano il rosso a Silva e un rigore su Damsgaard. Var severa con Petriccione: Samp-Milan: mancano il r… - Gazzetta_it : #Moviola #SampMilan: mancano il rosso a #Silva e un rigore su #Damsgaard. #Var severa con Petriccione - PaoloPe81289726 : @Filo_Rossi @PaavoKovalainen @stranateoria Non ci sta mai la mano in faccia a meno che quelli della serie A su Yout… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie moviola

Il Var Nasca corregge Marinelli in Crotone-Napoli: così per Petriccione si passa dal cartellino giallo al rosso ...Gli episodi chiave della partita valevole per la 10a giornata di Serie A 2020/21: la moviola di Sampdoria Milan. Gli episodi chiave della moviola del match tra Sampdoria e Milan, ...