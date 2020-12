Se il Mes e la politica estera aprono la crisi: il caso Prodi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Tra Recovery Fund e Mes, quella che si apre promette di essere una settimana infuocata per il governo e per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Le tensioni sulla cabina di regia per il recovery Fund, con i renziani in dissenso sullo schema a tre, Conte-Gualtieri-Patuanelli, sono solo l'antipasto del piatto portante e potenzialmente indigesto per la tenuta dell'esecutivo: il voto di mercoledì sulla riforma del Mes. Il no dei Cinque Stelle A essere contrario alla riforma è buona parte del Movimento 5 Stelle, attraversato da divisioni interne fra il partito rigidamente No-Mes e l'ala governista. Il tentativo è quello di ritrovare una linea unitaria dentro e fuori il M5s. Perché la partita è assai delicata e, come ha già avuto modo di spiegare il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, un governo che non ha una linea comune in politica ... Leggi su agi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Tra Recovery Fund e Mes, quella che si apre promette di essere una settimana infuocata per il governo e per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Le tensioni sulla cabina di regia per il recovery Fund, con i renziani in dissenso sullo schema a tre, Conte-Gualtieri-Patuanelli, sono solo l'antipasto del piatto portante e potenzialmente indigesto per la tenuta dell'esecutivo: il voto di mercoledì sulla riforma del Mes. Il no dei Cinque Stelle A essere contrario alla riforma è buona parte del Movimento 5 Stelle, attraversato da divisioni interne fra il partito rigidamente No-Mes e l'ala governista. Il tentativo è quello di ritrovare una linea unitaria dentro e fuori il M5s. Perché la partita è assai delicata e, come ha già avuto modo di spiegare il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, un governo che non ha una linea comune in...

