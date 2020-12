Sda Lazio | Usb | mobilitazioni nella logistica | sciopero fino a Natale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “Lunedi’ 7 dicembre negli stabilimenti SDA deldove gia’ la settimana scorsa si erano svolte affollate assemblee che hanno sancito l’adesione dei lavoratori ad USB, si sono tenuti scioperi e picchetti.” “Particolarmente nutrita e’ stata l’iniziativa di fronte ai cancelli dello stabilimento Roma 1 di Corcolle, dove molti lavoratori hanno rilanciato la mobilitazione permanente durante tutto il periodo delle festivita’, al grido di ‘scioperiamo’.” “Scioperi e manifestazioni, infatti, proseguiranno: l’azienda non ha convocato un tavolo per discutere delle rivendicazioni contenutepiattaforma di USB.” “I lavoratori, drivers e facchini, che sono scesi in strada scioperando di fronte ai cancelli chiedono la fine della discriminazione salariale tra i vari stabilimenti ...