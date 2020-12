Scuole aperte fino al 30 giugno e lezioni anche di sabato: il piano Azzolina (Di lunedì 7 dicembre 2020) Scuola: il piano della ministra Lucia Azzolina per portare a termine un anno scolastico fortemente condizionato dalla seconda ondata di Covid 19. Come già la seconda parte dello scorso anno scolastico, anche la prima parte di quello in corso è fortemente condizionato dal Covid 19, la cui seconda ondata ha purtroppo costretto in tutta Italia Leggi su 2anews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Scuola: ildella ministra Luciaper portare a termine un anno scolastico fortemente condizionato dalla seconda ondata di Covid 19. Come già la seconda parte dello scorso anno scolastico,la prima parte di quello in corso è fortemente condizionato dal Covid 19, la cui seconda ondata ha purtroppo costretto in tutta Italia

fanpage : '#Scuole aperte fino a luglio'. Il piano della Ministra #Azzolina per consentire il recupero delle lezioni - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ La De MIcheli realizza l’unanimità: ma contro le sue uscite. La strana tesi che i contag… - ItaliaViva : Tenere aperte le scuole deve essere il nostro assillo da qui al 7 gennaio. La scuola non può pagare l'incapacità a… - superdrumm : Scuole aperte fino a fine luglio e anche al sabato. Avvisate la #Azzolina che non deve per forza ogni giorno sparar… - RebeccaDeFiore : Possiamo ancora parlare di scudo protettivo nei bambini rispetto a #COVID19? Scuole aperte o chiuse? Tra i dati dis… -