Il Governo con il DPCM del 3 dicembre 2020 ha stabilito di riaprire le scuole secondarie di II grado su tutto il territorio nazionale, dal prossimo 7 gennaio, e di istituire Cabine di Regia presso le Prefetture.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Presidenti Scuola, i Presidenti dei Consigli d'Istituto chiedono alle Prefetture di istituire Cabine di Regia per muoversi in sicurezza. Gazzetta di Salerno Coronavirus, prossima riapertura delle scuole elementari in Campania

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che a breve le scuole fino alla seconda elementare riprenderanno le lezioni in presenza.

Sassari, i giovani medici: "Riavviare le scuole di specializzazione"

"Le scuole di specializzazione sono bloccate, chiediamo che vengano riavviate". Sono numerose le richieste in tal senso dei giovani medici sassaresi iscritti all'Ordine, che vogliono continuare il lor ...

