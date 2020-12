Sci alpino, Peter Gerdol: “La bolla? Atleti e staff molto collaborativi. I tifosi mancano, ma al momento dobbiamo adeguarci” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ovviamente come tutte le altre discipline sportive, anche lo sci alpino ha dovuto adattarsi alle conseguenze portate dal coronavirus. Pur restando senza gare a St. Moritz, per esempio, a causa della forti nevicate e del pericolo di valanghe, il weekend grigionese è stato utile per testare la bolla nella quale si muove il Circo Bianco che tutto sommato sta funzionando senza troppi intoppi. “È difficile realizzarla e farla funzionare – ha detto il responsabile delle gare femminili di Coppa del Mondo Peter Gerdol ai media svizzeri – ma vedo che da parte delle squadre e degli Atleti c’è grande comprensione. È normale, a volte qualcuno va un po’ fuori le righe, ma in generale tutti stanno facendo un grande sforzo. Guardando alle quattro gare fin qui disputate sono ottimista per il prosieguo della stagione. ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ovviamente come tutte le altre discipline sportive, anche lo sciha dovuto adattarsi alle conseguenze portate dal coronavirus. Pur restando senza gare a St. Moritz, per esempio, a causa della forti nevicate e del pericolo di valanghe, il weekend grigionese è stato utile per testare lanella quale si muove il Circo Bianco che tutto sommato sta funzionando senza troppi intoppi. “È difficile realizzarla e farla funzionare – ha detto il responsabile delle gare femminili di Coppa del Mondoai media svizzeri – ma vedo che da parte delle squadre e deglic’è grande comprensione. È normale, a volte qualcuno va un po’ fuori le righe, ma in generale tutti stanno facendo un grande sforzo. Guardando alle quattro gare fin qui disputate sono ottimista per il prosieguo della stagione. ...

