Sci alpino oggi | Gigante Santa Caterina | orari | tv | programma | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Neve e meteo permettendosi svolgerà il secondodi. Dopo il rinvio di ieri, sulla pista Deborah Compagnoni ci sarà ancora battaglia. Il croato Filip Zubcic sogna una clamorosa doppietta, ma la lotta per il primo gradino del podio è apertissima. Dallo sloveno Zan Kranjec allo svizzero Marco Odermatt, passando per Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, soprattutto quest’ultimo obbligato a cancellare la disastrosa prova di sabato. Operazione riscatto anche per gli azzurri, che hanno deluso, con Borsotti e De Aliprandini fuori dalla Top-20. Di seguito ildeldi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su ...