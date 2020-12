Sci alpino, Marco Odermatt vince a Santa Caterina e vola in testa alla Coppa del Mondo! De Aliprandini sfiora il podio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nove anni dopo la Svizzera torna a festeggiare una vittoria in un gigante maschile di Coppa del Mondo. Ad interrompere questo incredibile tabù (ultimo Carlo Janka nel 2011 a Kranjska Gora) è stato Marco Odermatt, che ha conquistato il successo nel secondo gigante di Santa Caterina Valfurva. Una prova sontuosa quella dell’elvetico, che ha realizzato il miglior tempo nella prima manche e poi ha gestito benissimo il vantaggio nella seconda. Con questo risultato Odermatt balza anche al comando della classifica generale di Coppa del Mondo insieme ad Alexis Pinturault e diventa il principale avversario del francese nella lotta alla sfera di cristallo. In seconda posizione ha chiuso l’americano Tommy Ford, staccato di 73 centesimi dal vincitore. Sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nove anni dopo la Svizzera torna a festeggiare una vittoria in un gigante maschile didel Mondo. Ad interrompere questo incredibile tabù (ultimo Carlo Janka nel 2011 a Kranjska Gora) è stato, che ha conquistato il successo nel secondo gigante diValfurva. Una prova sontuosa quella dell’elvetico, che ha realizzato il miglior tempo nella prima manche e poi ha gestito benissimo il vantaggio nella seconda. Con questo risultatobalza anche al comando della classifica generale didel Mondo insieme ad Alexis Pinturault e diventa il principale avversario del francese nella lottasfera di cristallo. In seconda posizione ha chiuso l’americano Tommy Ford, staccato di 73 centesimi dal vincitore. Sul ...

