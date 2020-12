Schiaffo di Londra allo shopping, da gennaio abolito il duty free (Di lunedì 7 dicembre 2020) Invece di estendere ai cittadini europei il rimborso dell’Iva sugli acquisti in Gran Bretagna, il governo lo ha eliminato per tutti, in modo da risparmiare. Ma la decisione, penalizzando il turismo, potrà essere un boomerang Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 7 dicembre 2020) Invece di estendere ai cittadini europei il rimborso dell’Iva sugli acquisti in Gran Bretagna, il governo lo ha eliminato per tutti, in modo da risparmiare. Ma la decisione, penalizzando il turismo, potrà essere un boomerang

angelicarenzi : Schiaffo di Londra allo shopping, da gennaio abolito il duty free - Il Sole 24 ORE @sole24ore - SaCe86 : Schiaffo di Londra allo shopping, da gennaio abolito il duty free @sole24ore - Reartwo : Vogliamo cogliere questa occasione per il nostro Turismo? Ora o mai piu’ la riforma del TaxFreeShopping farebbe del… - MarfeMatteo : RT @marfeluca: Finita una #diretta #tv, questo invece un mio pezzo per @mattinodinapoli su #StatiUniti e #coronavirus. OCCHIO ???????? #USA, N… - Exportiamo : Invece di estendere ai cittadini europei il rimborso dell’#Iva sugli acquisti in #GranBretagna, il governo lo ha el… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffo Londra Schiaffo di Londra allo shopping, da gennaio abolito il duty free Il Sole 24 ORE Schiaffo di Londra allo shopping, da gennaio abolito il duty free

Invece di estendere ai cittadini europei il rimborso dell’Iva sugli acquisti in Gran Bretagna, il governo lo ha eliminato per tutti, in modo da risparmiare. Ma la decisione, penalizzando il turismo, p ...

Usa, nuovo record di morti e ritardo sui vaccini. Ma da Fauci schiaffo a Londra: «Serve prudenza»

Covid-19, oramai è una corsa contro il tempo: gli Stati Uniti sono indietro, ma Fauci spiega il perché. Mentre in America muoiono 3.157 persone in un solo giorno (record ...

Invece di estendere ai cittadini europei il rimborso dell’Iva sugli acquisti in Gran Bretagna, il governo lo ha eliminato per tutti, in modo da risparmiare. Ma la decisione, penalizzando il turismo, p ...Covid-19, oramai è una corsa contro il tempo: gli Stati Uniti sono indietro, ma Fauci spiega il perché. Mentre in America muoiono 3.157 persone in un solo giorno (record ...