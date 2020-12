Sasha Obama arriva su TikTok ma i video vengono rimossi: ecco perché (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Casa Bianca su TikTok La secondogenita dell’ex Presidente USA, Barack Obama, si è iscritta al social network del momento, TikTok. Nemmeno il tempo di pubblicarli che però i video vengono tolti dalla piattaforma. Sasha Obama non ha mai aperto un account TikTok ma è sbarcata sul social tramite dei filmati pubblicati da altri utenti, presumibilmente, si tratta dei suoi compagni di college. TikTok DISATTIVATI In questi video, lei è semplicemente insieme ai suoi amici e si divertono a ballare sui trend di TikTok, come una normalissima comitiva. Allora qual è il problema? perché sono stati rimossi dal social network? Né lei né i suoi amici, indossavano la mascherina e non ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Casa Bianca suLa secondogenita dell’ex Presidente USA, Barack, si è iscritta al social network del momento,. Nemmeno il tempo di pubblicarli che però itolti dalla piattaforma.non ha mai aperto un accountma è sbarcata sul social tramite dei filmati pubblicati da altri utenti, presumibilmente, si tratta dei suoi compagni di college.DISATTIVATI In questi, lei è semplicemente insieme ai suoi amici e si divertono a ballare sui trend di, come una normalissima comitiva. Allora qual è il problema?sono statidal social network? Né lei né i suoi amici, indossavano la mascherina e non ...

La secondogenita dell'ex Presidente USA, Barack Obama, è apparsa sul social network del momento, TikTok. I video però vengono tolti dalla piattaforma ...

Per Barack Obama, Drake è l'attore giusto per interpretarlo in un biopic

In un'intervista, l'ex presidente ha detto: "Drake è un fratello pieno di talento. Se arriva il momento ed è pronto... Sospetto che a Malia e Sasha andrebbe benissimo." ...

La secondogenita dell'ex Presidente USA, Barack Obama, è apparsa sul social network del momento, TikTok. I video però vengono tolti dalla piattaforma ...